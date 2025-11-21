Focus Reumatologico: intervista al Prof. Luca Quartuccio su malattia psoriasica e nuove strategie terapeutiche

Durante il 10° Focus Reumatologico, tenutosi a Ragusa il 14 e 15 novembre 2025, organizzato da Dynamicom Education e sotto la responsabilità scientifica del Dott. Mario Bentivegna, è stata realizzata una video-intervista al Prof. Luca Quartuccio, Professore Ordinario di Reumatologia presso l’Università di Udine e Direttore della struttura dedicata alle malattie immuno-reumatologiche. Nel suo intervento, Quartuccio ha approfondito il tema “Malattia psoriasica: aspetti articolari e nuove strategie terapeutiche”, illustrando l’evoluzione delle conoscenze cliniche e le più recenti opzioni terapeutiche. Ha sottolineato come la malattia psoriasica richieda un approccio precoce e personalizzato, volto a controllare l’infiammazione, prevenire il danno articolare e migliorare la qualità della vita dei pazienti. La video-intervista, realizzata direttamente durante l’evento, offre ai clinici spunti aggiornati sulle terapie mirate di nuova generazione e sull’importanza della collaborazione multidisciplinare nella gestione della patologia.