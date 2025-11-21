Focus Reumatologico: intervista al Dott. Gianpiero Castelli sulla malattia psoriasica

Durante il 10° Focus Reumatologico, svoltosi a Ragusa il 14 e 15 novembre 2025 e organizzato da Dynamicom Education sotto la responsabilità scientifica del Dott. Mario Bentivegna, è stata realizzata una video-intervista al Dott. Gianpiero Castelli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’Ospedale Rizza di Siracusa. Nel suo intervento, il Dott. Castelli è intervenuto su aspetti specifici della malattia psoriasica. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra dermatologi, reumatologi e medici del territorio per ottimizzare i percorsi terapeutici, prevenire complicanze e migliorare la qualità di vita dei pazienti. La video-intervista, realizzata direttamente durante l’evento, offre spunti pratici e aggiornamenti sulle strategie più efficaci per il trattamento della malattia psoriasica.