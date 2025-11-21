10° Focus Reumatologico: due giorni di confronto sulla gestione multidisciplinare della cronicità

Si è svolto il 14 e 15 novembre 2025, presso l’Hotel Poggio del Sole di Ragusa, il 10° Focus Reumatologico, appuntamento organizzato da Dynamicom Education sul tema de “La gestione della cronicità nelle patologie reumatologiche: approccio multidisciplinare”. Con la responsabilità scientifica a cura del del Dott. Mario Bentivegna, l’evento ha riunito numerosi specialisti provenienti da tutta Italia. Il congresso ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e confronto per medici, ricercatori e operatori sanitari impegnati nella cura delle malattie reumatologiche croniche. Ampio spazio è stato dato alle nuove strategie terapeutiche, all’organizzazione dei percorsi di cura e alla necessità di una sempre più stretta collaborazione tra reumatologi, internisti, cardiologi, nefrologi, fisiatri, medici di medicina generale e figure del territorio. Nel corso dell’evento è stata sottolineata, anche attraverso l’intervento del Dott. Bentivegna, l’importanza della diagnosi precoce come strumento fondamentale per migliorare gli esiti terapeutici e prevenire danni irreversibili. Centrale anche la riflessione sul ruolo della medicina territoriale e su un modello organizzativo capace di integrare in maniera efficace ospedale e territorio, garantendo continuità e appropriatezza delle cure. Tra i temi più discussi, l’impatto delle nuove tecnologie digitali: telemedicina, piattaforme di condivisione dei dati clinici e strumenti avanzati di monitoraggio che stanno rivoluzionando la gestione del paziente reumatologico, favorendo un’assistenza più tempestiva, personalizzata e multidisciplinare. Le dieci sessioni tematiche che hanno scandito il programma hanno alternato relazioni frontali di esperti di rilevanza nazionale e partecipati talk show interattivi, che hanno consentito un dialogo diretto tra specialisti, associazioni dei pazienti e pubblico. Grande interesse ha suscitato il confronto sulle terapie personalizzate e sulla prevenzione delle comorbilità, temi di crescente attualità nella pratica clinica quotidiana. A conclusione dei lavori, il 10° Focus Reumatologico ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per la reumatologia italiana, offrendo strumenti concreti per migliorare la gestione della cronicità e rafforzare le reti assistenziali. È disponibile anche il video con l’intervista al Dott. Mario Bentivegna, che approfondisce gli obiettivi e i risultati dell’iniziativa

10° Focus Reumatologico: due giorni di confronto sulla gestione multidisciplinare della cronicità

