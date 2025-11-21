Medicalive

Osteoporosi in gravidanza: il punto di vista del dott. Vincenzo Ortore

Il dott. Vincenzo Ortore, ginecologo e Responsabile del Servizio M.O.C. per la diagnosi e terapia dell’osteoporosi presso l’AIED di Roma, condivide la sua esperienza clinica su una delle problematiche più delicate dell’osso femminile: l’osteoporosi gravidica. Nel video, il dott. Ortore illustra come la gravidanza rappresenti un momento critico per la salute scheletrica.

