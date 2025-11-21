Nuove terapie in artrite reumatoide: intervista alla dott.ssa Annarita Giardina

Durante il 10° Focus Reumatologico, organizzato da Dynamicom Education sul tema “La gestione della cronicità nelle patologie reumatologiche: approccio multidisciplinare”, con la responsabilità scientifica del Dott. Mario Bentivegna, la dott.ssa Annarita Giardina, dirigente medico di Medicina Interna – Sezione Immunoreumatologia presso l’ARNAS Civico di Palermo, condivide le sue intuizioni sulle nuove prospettive terapeutiche per l’artrite reumatoide. La dott.ssa Giardina presenta i più recenti sviluppi farmacologici e spiega come queste innovazioni possano influire sul controllo della malattia e sul benessere dei pazienti. Inoltre, sottolinea l’importanza di un modello multidisciplinare di cura, che coinvolga reumatologi e internisti per un percorso di trattamento più efficace e personalizzato.