Attività fisica e osteoporosi: il ruolo della prevenzione e del trattamento

Durante il 10° Focus Reumatologico, organizzato da Dynamicom Education sul tema “La gestione della cronicità nelle patologie reumatologiche: approccio multidisciplinare”, con la responsabilità scientifica del Dott. Mario Bentivegna, il Dott. Alfredo Romeo (Dirigente medico UOC Medicina Fisica e Riabilitativa ASP Siracusa e Responsabile dell’ambulatorio di diagnosi e trattamento dell’osteoporosi presso il PO Rizza) ha condiviso la sua esperienza sull’importanza dell’attività fisica nella prevenzione e nel trattamento del paziente osteoporotico. In questo video, il Dott. Romeo illustra strategie pratiche e raccomandazioni cliniche per integrare l’esercizio fisico nella gestione dell’osteoporosi, sottolineando il ruolo chiave di un approccio multidisciplinare per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

