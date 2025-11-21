Focus Reumatologico: il Prof. Fabrizio Conti fa il punto su vaccini e malattie reumatologiche

Nel corso del 10° Focus Reumatologico, svoltosi a Ragusa il 14 e 15 novembre 2025 e organizzato da Dynamicom Education, è stata realizzata una video-intervista al Prof. Fabrizio Conti, Professore ordinario di Reumatologia alla Sapienza Università di Roma e Direttore dell’UOC di Reumatologia del Policlinico Umberto I. L’evento, sotto la responsabilità scientifica del Dott. Mario Bentivegna, ha rappresentato un momento di confronto di alto livello su temi chiave della gestione della cronicità reumatologica. Tra questi, il contributo del Prof. Conti dedicato a “Vaccini e malattie reumatologiche: quando, come e perché” ha suscitato particolare interesse. Nel corso dell’intervista, Conti ha evidenziato l’importanza della prevenzione vaccinale nei pazienti affetti da patologie reumatologiche croniche, spiegando come una corretta programmazione dei vaccini – condivisa tra reumatologo e medicina del territorio – sia fondamentale per ridurre il rischio infettivo e tutelare la continuità terapeutica. La video-intervista, realizzata direttamente durante il Focus, offre spunti pratici e aggiornati utili sia ai clinici sia ai pazienti.